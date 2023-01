Juve | le condizioni per il colpo De Paul | Primapagina

(Di lunedì 9 gennaio 2023) 2023-01-09 19:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Campione del mondo con la sua Argentina e da protagonista assoluto. Rodrigo Desi è preso le sue rivincite dopo gli ultimi, difficili, mesi all’Atletico Madrid e qualche critica di troppo. Con l’orgoglio di chi vuole dimostrare ancora di essere un giocatore di grande livello e non una riserva costata tanto. Ecco perché l’ex Udinese sta spingendo per lasciare i Colchoneros a gennaio. Ascolta “, leper ilDe” su Spreaker. INTERESSE- Tra le squadre interessate a Dec’è sicuramente la. E se si potesse stilare una classifica di gradimento a tinte bianconere Rodrigo sarebbe sicuramente in vetta. Per ...

Tuttocampo

Ascolta ', leper il colpo De Paul' su Spreaker. INTERESSE- Tra le squadre interessate a De Paul c'è sicuramente la. E se si potesse stilare una classifica di gradimento a ...In tal senso, però, i tifosi azzurri possono sperare in un provvedimento simile, ci sono le'. Juve: Novità sulle condizioni di Di Maria 17:33 - SONDAGGI PER RUGANI - Molti club stanno facendo alcuni sondaggi per avere Daniele Rugani nella finestra di mercato di gennaio. Ma la Juventus non è intenzionata a cedere ...Campione del mondo con la sua Argentina e da protagonista assoluto. Rodrigo De Paul si è preso le sue rivincite dopo gli ultimi, difficili, mesi all’Atletico Madrid e qualche critica di troppo. Con l’ ...