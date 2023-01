Juve | la gioia è nel finale | tutti i gol segnati dopo l' 85'

ilBianconero

Il gol segnato da Danilo contro l'Udinese è il settimo siglato dai bianconeri dopo l'85esimo: ecco tutte le altre reti della stagione messe a segno ...La convocazione non è arrivata, ma proprio in quei giorni ecco lapiù grande per l'attaccante di Cerignola: ladi Marcello Lippi fresca vincitrice della Champions League aveva deciso di ... Juve Women, Pfattner a segno: prima gioia per la classe 2004 Il noto giornalista ad esplicita domanda: “Questa Juve dove può arrivare“, ha risposto così:. “Io spero non arrivi prima, spero vinca il Napoli La Juventus, per la gioia dei suoi tifosi, è tornata so ...Gioia invece in casa Napoli: con 7 punti di vantaggio su Milan e Juventus a due giornate dal termine del girone d’andata, gli azzurri diventano infatti campioni d’inverno Tanta rabbia, dunque, per i ...