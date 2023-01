Juan Jesus | Calma che è lunga

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Su Instagram,, difensore del Napoli: "La risposta che ci voleva.che è. Un pensiero particolare per l’atmosfera emozionante che abbiamo vissuto prima della partita in ricordo di due persone speciali per il nostro mondo del calcio e non solo".

NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Kim 6 (1' st Rrahmani 6.5),6.5, Mario Rui 7; Anguissa 6.5 (21' st Ndombele 6), Lobotka 6.5, Elmas 7 (42' st Raspadori sv); Politano 5 (18' ...... che ha omaggiato Vialli e Mihajlovic prima della sfida, Spalletti conferma il tridente Politano - Osimhen - Kvaratskhelia, con Elmas preferito a Zielinski in mediana,e Mario Rui al posto ... Spalletti-Juan Jesus, incredibile retroscena sul rigore sbagliato Juan Jesus, difensore del Napoli, ha commentato su Instagram la vittoria degli azzurri a Marassi contro la Sampdoria: "La risposta che ci voleva. Calma che è lunga. Un pensiero particolare per ...63' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Kvaratskhelia e Politano e dentro Elmas e Lozano. 60' - Anguissa entra in ritardo su Villar: fallo e giallo. 59' - Prova il tacco in area di rigore Kvaratskhel ...