Joe Biden fa “all-in” | si ricandida ma rischia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Cosa c’è dietro la prima visita in Messico diQuello iniziato ieri è il primo tour diin America Latina da quando è entrato in carica due anni fa. Domenica sera all’aeroporto di Città del Messico Andrés Manuel López Obrador lo è andato a ricevere. Per quanto riguarda il Messico, l’ultimo presidente degli Stati Uniti a visitare il Paese è stato Obama nel 2014. Il Summit dei “Tres Amigos” che inizia oggi con AMLO e il primo ministro canadese Justin Trudeau, si svolge pochi giorni dopo cheha presentato un nuovo piano che prevede di accogliere al massimo 30.000 migranti irregolari da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti ogni mese. Ma l’altra parte del piano prevede che chi varcherà il confine senza permesso sarà riportato immediatamente nel territorio del Messico e gli sarà vietato l’ingresso nel Paese per cinque anni. Sul ...