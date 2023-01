Izzo festeggia su Instagram il 2-2 di Monza-Inter | “Forza Napoli” | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Al fischio finale di Monza - Inter è scoppiata la gioia dei brianzoli che hanno strappato un pari insperato all'ultimo secondo. Tra i più su di giri Armandoche, una volta guadagnati gli spogliatoi, ha voluto condividere la sua felicità con i suoi followers in una diretta Instagram. E un pensiero è andato anche alla sua città natale, quella Napoli , ...Dopo il pareggio per 2 - 2 nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A tra il suo Monza e l'Inter, il difensore Armandoha festeggiato il ... Video, Izzo festeggia in diretta Instagram il 2-2 di Monza-Inter: "Forza Napoli" L' Inter getta via la vittoria nel derby lombardo contro il Monza e cede il passo alle dirette candidate allo Scudetto (in attesa del Napoli, attualmente a +7 sui nerazzurri). Nell'emozionante sfida d ...