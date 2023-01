Ivana Knoll cambia sport | lato B in mostra al palazzetto di Miami | VIDEO

(Di lunedì 9 gennaio 2023)si conferma sempre più in gradissima forma. Si tratta della famosa tifosa croata, salita alla ribalta durante i Mondiali in Qatar. La sexy supporter è stata al fianco della squadra in tutte le partite della Nazionale e la sua presenza non è passata inosservata tra scatti sexy e balletti mozzafiato. In Qatar sono previste determinate regole sull’abbigliamento,non si è risparmiata e ha rischiato l’arresto.sexy alla FTX Arena La croata conferma la passione per lo, nella notte è stata protagonista aldinella sfida Nba contro Brooklyn. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 101-102 a favore di Brooklyn, si fermadopo la vittoria contro i ...

