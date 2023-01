ITsART chiude | il servizio di video streaming dedicato alla cultura non ha mai avuto reali speranze

Artribune

Dai, stasera ci vediamo Claudio Baglioni sulla piattaforma. Ci registriamo e paghiamo. Guarda che il concerto è gratis su youtube. In casa Franceschini non se ne erano accorti, ma gli italiani sì e hanno decretato lo straordinario fallimento della '...messa in liquidazione dal governo La piattaformaè stata messa in liquidazione dal governo lo scorso 29 dicembre. Doveva essere la 'Netflix della cultura italiana', così la definì l'allora ministro della Cultura Dario Franceschini. La notizia ... ItsArt chiude. Addio alla Netflix della Cultura Un vero e proprio fallimento, con gli utenti che già sono disperati. Chiude ufficialmente la "Netlifx italiana", i numeri non hanno mai convinto e ora il servizio andrà in disuso. Ecco tutti i dettagl ...Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha deciso di chiudere ItsArt, la Netflix Italiana voluta dal suo predecessore Franceschini ...