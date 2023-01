Istat | occupati a novembre - 27mila su mese | +278mila su anno

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A2022, dopo due mesi di crescita, l'occupazione torna a diminuire per effetto del calo dei dipendenti permanenti a livello congiunturale. In particolare, nel confronto mensile il numero ...

In particolare, nel confronto mensile il numero deglicala di 27mila unità ( - 0,1%), mentre nel confronto annuo supera quello di novembre 2021 di 278mila unità (+1,2%). Lo indica l'...Il numero dia novembre supera quello di novembre 2021 dell'1,2% (+278mila unità). L'aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35 - 49enni per effetto della ... Lavoro, Istat: l'occupazione torna a diminuire a novembre A novembre, dopo due mesi di crescita, l’occupazione torna a diminuire per effetto del calo dei dipendenti permanenti.Il tasso di occupazione scende al 60,3% (-0,1 punti). Lo riferisce l’ISTAT. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-0,8%, pari a -16mila unità rispetto a ottobre) per entrambi i generi e ...