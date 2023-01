Israele | il ministro Itamar Ben-Gvir vieta le bandiere palestinesi in pubblico | simbolo terrorista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilisraeliano per la Sicurezza nazionale,Ben-, ha deciso dire l’esibizione indelledefinendole un ”del terrorismo”. E ha ordinato alla polizia israeliana di rimuoverle, ritenendole una minaccia all’ordine. ”Oggi ho ordinato alla polizia israeliana di far rispettare il divieto di esibire qualsiasi bandiera dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina che dimostri l’identificazione con un’organizzazione terroristica dagli spazi pubblici e di mettere fine a qualsiasi incitamento contro lo Stato di”, ha scritto Ben-su Twitter. “Non può essere che i trasgressori sventolino...

Il Fatto Quotidiano

...Italia -, la Fondazione Valenzi, il Sindacato Unitario Giornalisti Campania (SUGC), l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). L'appello, portato all'attenzione deldella ...La cifra, parte dei fondi raccolti dacome imposte doganali e tasse per conto del governo ... Ildelle Finanze ha poi aggiunto di non essere interessato all'esistenza dell'Autorità ... Israele, il ministro Ben-Gvir provoca di nuovo i palestinesi: “Ho dato ordine di rimuovere le loro… Le sanzioni israeliane contro l'Autorità nazionale palestinese (Anp) "porteranno velocemente al suo collasso". Questo il monito lanciato dal primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh, in una interv ...Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, sono attesi in visita in ...