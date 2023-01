Ispezioni sulle caldaie di Garbagnate | multe da 500 a 3000 euro per chi non è in regola

Mobilità.news

... quando è stato cancellato definitivamente tutto lo scontoaccise (18,3 centesimi al litro), ... a sollecitaredella Guardia di Finanza e ad avviare azioni di moral suasion. "La prossima ...... soprattutto nelle aree di servizioautostrade. Repubblica in edicola questa mattina ... mentre in settimana lesveleranno quanti benzinai vendono i carburanti a prezzi stellari, ... directions_car Al via ispezioni nelle stazioni di servizio MotoGP: Jorge è stato assolto dalle accuse: "Questo non mi restituirà la tranquillità e le notti insonni. Hanno mandato centinaia di messaggi per farmi sembrare un truffatore. Volevano un caprio espia ...Stasera prenderanno il via alcuni interventi preparatori su viale Don Minzoni per la nuova linea della tramvia verso San Marco ...