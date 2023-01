Islamabad | in vendita gli edifici delle Ambasciate

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Vendesi ambasciata pakistana negli Stati Uniti. Sito in elegante contesto e in posizione privilegiata a Washington, lo stabile è composto da diversi e confortevoli vani da adibire a uso abitativo o professionale. Prezzo: tra i 5 e i 6 milioni di euro trattabili, dato che il governo dista attraversando una dura crisi economica e ha deciso di mettere sul mercato pure la sede diplomatica negli Stati Uniti retta dall’Ambasciatore pakistano Masood Khan. La scorsa settimana il ministero degli esteri del Pakistan ha dato il via libera all’ambasciata pakistana a Washington per vendere il suo vecchioo, rimasto vacante negli ultimi quindici anni. La sede è stata messa ina causa della precaria situazione economica del paese dell’Asia meridionale, colpito da inondazioni che hanno devastato non solo le città, ma anche le ...