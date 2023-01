Isee 2023 | i documenti necessari per presentare la DSU

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Quale documentazione èper poter ottenere l’? Perla DSU, anche attraverso un CAF, i diretti interessati devono essere in possesso dei dati anagrafici del dichiarante e del suo nucleo famigliare. Ma questo non basta: sono, inoltre, i redditi percepiti, il patrimonio mobiliare e quello immobiliare. Essere in possesso di questi dati costituisce il primo passaggio per compilare la DSU, che permette di ottenere l’attestazione: come ottenerlo Il primo passaggio per riuscire ad ottenere l’attestazioneè la compilazione della DSU, ossia la dichiarazione sostitutiva unica. La Legge di Bilancioha introdotto alcune importanti novità: ...

