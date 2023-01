Iran | Meta autorizza su Fb post ' morte a Khamenei'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'Oversight Board (l'organismo dell'azienda per il controllo dei contenuti) diha annullato oggi la decisione dell'azienda di rimuovere undi Facebook che utilizzava lo slogan "a ...

L'Oversight Board (l'organismo dell'azienda per il controllo dei contenuti) di Meta ha annullato oggi la decisione dell'azienda di rimuovere un post di Facebook che utilizzava lo slogan "morte a Khamenei", affermando che non viola una regola che vieta le minacce violente perchè ...AGI - In Iran è stato condannato a 26 anni di carcere il calciatore Amir Nasr Azadani, riconosciuto colpevole dell'assassinio di tre uomini della milizia paramilitare e di altri due reati commessi durante le ...