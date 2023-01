Iran | la scure del regime | altre 4 condanne a morte | 19mila arresti dall’inizio delle proteste Khamenei | «Traditori sobillati da Europa e Usa»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non si ferma la macchina statale dellain, nel tentativo di mettere a tacere leche infuriano nel Paese da settembre, dopo ladella giovane Mahsa Amini seguita al suo arresto da parte della polizia morale. Dopo le pene capitali eseguite negli scorsi giorni,quattro persone sono state condannate adai tribunaliiani per avere «messo a repentaglio la sicurezza del Paese», secondo quanto riferisce l’agenzia Irna. Saleh Mirhashemi Baltaghi, Majid Kazemi Sheikhshabani e Saeed Yaghoobui Kordsofla, in particolare, sono stati condannati con l’accusa di «attacco terroristico armato» per aver sparato e ucciso tre membriforze di sicurezza.due persone arrestate in relazione allo stesso ...

