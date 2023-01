Iran | il calciatore Azadani condannato a 26 anni di carcere

Sky Sport

Nell'ambito dello stesso caso ilAmir Nasr Azadani è stato condannato a 26 anni di ..., da Berlino a Londra fino a Roma: manifestazioni in 80 città del mondo a sostegno delle proteste ...Iliraniano Amir Nasr - Azadani è stato condannato a 26 anni di carcere per aver partecipato alle proteste di piazza e, secondo il tribunale rivoluzionario, aver preso parte all'omicidio di ... Iran, il giocatore Amir Nasr-Azadani condannato a 26 anni di carcere Nuove esecuzioni in Iran: due uomini sono stati giustiziati in seguito alle manifestazioni di piazza nate dopo la morte di Mhasa Amini. I due erano stati accusati di aver ferito a morte un paramilitar ...Il calciatore iraniano Amir Nasr Azadani è stato condannato a 26 anni di carcere. Lo riporta Iran International. L'uomo era stato arrestato lo scorso novembre ...