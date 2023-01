Iran condanna a 5 anni la figlia dell' ex presidente Rafsanjani

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Faezeh Hachemi'exiano Akbar Hashemi, è statata a 5di carcere. Lo ha annunciato la sua avvocata Neda Shams. Ex deputata e militante per ...

Faezeh Hachemi Rafsanjani, figlia dell'ex presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani, è stata condannata a 5 anni di carcere. Lo ha annunciato la sua avvocata Neda Shams. Ex deputata e militante per ...Secondo quanto riportato da attivisti online laè stata emessa nella giornata di ieri. .Un’altra pena capitale in Iran. Kambiz Kharot, ventenne arrestato durante le dimostrazioni a Zahedan, nella zona sud-est del Paese, sarebbe stato condannato a morte. Lo ha fatto sapere Hrana, l’agenzi ...Berlino, Parigi, Londra e Oslo condannano le esecuzioni e convocano gli ambasciatori. Papa Francesco: "La pena di morte non può essere utilizzata per una presunta giustizia di Stato" ...