Iran | che coraggio per Taremi | il campione della nazionale sfida il regime di Teheran

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non si placano le proteste incontro ilsempre più opprimente. Come tutti sanno, la rivolta è partita dopo l’uccisione del 16 settembre scorso di Mahsa Amini, ritenuta “colpevole” di non indossare correttamente l’hijab. Da questo episodio è partita la ribellione del popoloiano, repressa con il sangue dallo Stato. Le ultime vittime, Mohammed Mehdi Karami e Mohammad Hosseini, sono state impiccate all’alba di sabato dopo essere stati accusati di aver partecipato all’omicidio di un paramilitare. Anche i calciatoriiani, durante gli ultimi Mondiali, hanno deciso di opporsi alislamico: è emblematica l’immagineformazione persiana, prima del match d’esordio contro l’Inghilterra, in silenzio durante l’inno ...