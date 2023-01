Iran | altre tre condanne a morte 26 anni di carcere ad un calciatore

RaiNews

L'ha condannato a mortetre persone, accusate di aver ucciso tre membri delle forze di sicurezza durante le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini. Lo ha annunciato l'agenzia della ...Di queste condanne, quattro sono state eseguite edue sono state sospese dopo che la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati. Ora, la giustizia iraniana ha indicato che anche Sale ... Iran, altre 3 condanne a morte, 26 anni al calciatore Azadani. Critiche dal figlio dello Shah Simboli della memoria come messaggio politico delle rivoluzioni iraniane, nel nuovo progetto per lo Studio G di Roma: ce ne parla l’artista Maziar Mokhtari ...In Iran un gran numero di persone si è radunato davanti alla prigione di Rajaeishahr, nella città di Karaj, dopo notizie della probabile esecuzione di due giovani manifestanti condannati a morte per a ...