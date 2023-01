Iran | 16 anni di reclusione per l’ex calciatore Nasr Azadani

(Di lunedì 9 gennaio 2023), exarrestato indurante le proteste non sarà condannato a morte, ma a 16di carcere Niente condanna a morte perarrestato il mese scorso per aver preso parte alle proteste in. La pena è stata commutata nel carcere: una prima condanna a 16, più altre due da cinque. Secondo quanto riportato da AS, le dovrebbe scontare tutte insieme, dovendo quindi uscire dal carcere quindi dopo aver scontato la prima condanna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RaiNews

Nasr Azadani, ex calciatore arrestato indurante le proteste non sarà condannato a morte, ma a 16di carcere Niente condanna a morte per Nasr Azadani, l'ex calciatore arrestato il mese scorso per aver preso parte alle proteste in ...Altre tre persone condannate a morte Non si placano le proteste in, dove un gran numero di ... La Repubblica islamica è teatro di proteste da quando Mahsa Amini, una curda iraniana di 22, è ... Iran, altre 3 condanne a morte, 26 anni al calciatore Azadani. Critiche dal figlio dello Shah Città del Vaticano – Papa Francesco si schiera a fianco delle donne iraniane che stanno rischiando la vita per difendere la propria libertà. E' il primo intervento ...Iran, Nasr Azadani evita la condanna a morte: ma sconterà 26 anni di reclusione. Ecco i dettagli sulla sorte dell'ex calciatore ...