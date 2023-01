Ipospadia neonatale | le cose da sapere sull’anomalia congenita di pene e uretra

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tra i momenti chiave dello sviluppo fetale c’è anche quello della differenziazione sessuale, durante il quale, intorno all’ottava settimana di gestazione, si ha la formazione dei genitali. Nei maschi questo processo può andare incontro a un’anomaliache interessa la parte terminale del condottole e la pelle sovrastante. Parliamo dell’, una condizione che provoca problemi di gravità differente sia per la minzione che per la funzione sessuale. Nelle forme più lievi, infatti, può essere trascurata e non trattata in epoca pediatrica, ma peggiorare con il passare degli anni e rappresentare un fastidio, un dolore e un problema anche per l’erezione e l’eiaculazione. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ne stima l’incidenza in 1 caso ogni 300 ed è una condizione oggi affrontabile e in molti ...