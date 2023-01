(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ladi Ip Man 4, film che chiude laispirata molto liberamente alla figura del leggendario maestro di arti marziali, stasera in onda su RAI4. Hong Kong, 1964. Ip Man scopre di essere affetto da un tumore alla gola, provocato dal suo vizio per il fumo. Rimasto vedovo, il maestro di arti marziali deve crescere da solo il figlio Ip Ching, nel pieno dell'adolescenza e dal carattere ribelle che gli è costato l'espulsione dalla scuola. Proprio nel tentativo di trovare un istituto per il ragazzo e al contempo offrirgli ulteriori possibilità, Ip Man accetta l'invito del suo allievo Bruce Lee e si reca negli Stati Uniti, animato da grandi aspettative. Come vi raccontiamodi Ip Man 4, al suo arrivo a San Francisco …

Movieplayer

LEGGI - Ladi M3GAN Tornando agli Stati Uniti, è stato visto come una grande sorpresa il ... Altra sorpresa del weekend, ACalled Otto : il film con Tom Hanks sale al quarto posto grazie ...Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider -e ... Nella nostraabbiamo affermato che 'c hi lo giocò all'epoca conserverà ancora il ricordo nostalgico ... Ip Man 4, la recensione: Donnie Yen nell'ultimo capitolo della saga Kathryn Newton ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e del suo rapporto con Paul Rudd sul set del film Marvel ...Un nuovo cosplay di Power da parte di Miruqi ci mostra il personaggio di Chainsaw Man nella sua versione da ragazza ...