Inter-Parma | Pecchia in conferenza stampa | “In campo e giocarcela con le nostre armi”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Fabioinalla vigilia di, ottavo di finale della Coppa Italia 22/23 Giornata di vigilia per ildi Fabioche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Mezza negli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. L’allenatore dei gialloblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. “Stiamo vivendo questa partita con entusiasmo e serenità, ce la siamo guadagnata sule domani sarà una gran bella cosa scendere incon le. È una partita che permette a tutti di confrontarsi con il calcio ...

...che al suo posto vuole Sebastiano Esposito in forza all'Anderlecht ma di proprietà dell'. Gli umbri hanno chiesto informazioni su Borrelli. L'ex canarino La Mantia proposto dalla Spal al..., dopo l'esperienza al Manchester United , mi ha rilanciato. Ho fatto bene a tornarci, è stato un anno importante'. L'si presenterà all'appuntamento con i gigliati senza Lukaku e ...Pronostici Coppa Italia ottavi di finale, prima metà delle sfide tra martedì e giovedì. Si inizia con Inter-Parma, vediamo quote e analisi.Le parole del tecnico gialloblù in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro i nerazzurri ...