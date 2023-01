Inter-Parma | la designazione arbitrale

Fcinternews.it

Brutte notizie in casa. Romelu Lukaku ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d'oca del ginocchio sinistro. Farà qualche giorno di lavoro individuale e poi verrà valutato per la partita di sabato. ...A dirigeresarà Prontera , coadiuvato da due assistenti di prestigio come Carbone e Giallatini, reduci dalla semifinale dei Mondiali tra Argentina - Croazia. L'arbitro di Milan - Torino ... Coppa Italia, designato l'arbitro di Inter-Parma: toccherà a Prontera di Bologna. Marini al VAR Inter, infortunio Handanovic: salta il Parma. Stop anche per Lukaku. Ecco le condizioni dei due giocatori nerazzurri ...Non solo lo stop di Romelu Lukaku. L'Inter di Simone Inzaghi deve fare i conti con un'altra defezione in vista dei prossimi impegni. All'orizzonte c'è la sfida di Coppa Italia contro il Parma, match a ...