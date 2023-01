Inter - Parma di Coppa Italia | Lukaku ko Probabili formazioni e dove vederla in tv

TUTTO mercato WEB

Via agli ottavi di Coppa Italia, l', dopo il pareggio di Monza, ospita il: diretta tv in ...Commenta per primo Non c'è pace in casae le notizie anticipate in mattinata ( LEGGI QUI ) stanno trovando sempre più conferme. Romelu ... SALTA IL- Sicuramente Lukaku salterà la sfida di ... Coppa Italia, gli arbitri degli ottavi di finale: Prontera per Inter-Parma, Milan-Torino a Rapuano Via agli ottavi di Coppa Italia, l’Inter, dopo il pareggio di Monza, ospita il Parma: diretta tv in chiaro ...L’Inter a Monza ha subito una doppia beffa con l’autorete di Dumfries al 93' e l’errore di Sacchi su quello che sarebbe stato l’1-3. PECCATO ORIGINALE – L’Inter… Leggi ...