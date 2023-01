Inter | Lautaro polemico | “Non sono mai stato a favore del VAR”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'attaccante dell'Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match con il Monza in merito all'introduzione del VAR

Fcinternews.it

...e compagni non chiudono i conti contro la formazione di Palladino e vengono punti pochi istanti prima del triplice fischio. Il Milan, comunque secondo, perde punti e certezze, l', ora ...Queste le probabili formazioni:(3 - 5 - 2) : Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa,. PARMA (4 - 3 - 3) : Chichizola; Del ... Monza-Inter, le pagelle - La panchina entra e fa solo danni. Lautaro fa valere la medaglia Ancora un infortunio per l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku: l’attaccante nerazzurro dovrà rimanere ai box saltando la gara contro il Parma di domani.Le pagelle e highlights di Monza - Inter, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023: Ciurria è il migliore del match ...