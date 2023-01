Inter | infortunio Handanovic | salta il Parma Stop anche per Lukaku

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Samirsi è sottoposto quest’oggi a esami clinici-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Lo fa sapere laa società nerazzurra con un comunicato ufficiale. L’estremo difensore e capitano nerazzurro dovrà quindire la partita di Coppa Italia contro il. Al suo posto dovrebbe toccare ad Onana, a meno che Inzaghi non decida di dare una chance a Cordaz. Non solo. Romeluha riportato una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. Farà qualche giorno di lavoro individuale e sarà costrettolui are l’impegno contro ilSportFace.