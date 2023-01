Inter | Il Giornale | Handanovic silurato fa felici i tifosi | ma anche Onana para solo il parabile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’può appigliarsi “all’alibi comodo” dell’errore dell’arbitro Sacchi per giustificare lo scivolone contro il Monza, scrive Il, ma i numeri impietosi, soprattutto dal punto di vista dei gol incassati dalla squadra, dovrebbero portare Inzaghi ed il suo staff “a una riflessione che va oltre le colpe degli altri”. Eccoli, i numeri, sciorinati dal quotidiano: l’è, con il Bologna, la squadra che ha finora incassato più gol in trasferta e a salvarla da questa condanna non è servito nemmeno il cambio del portiere. “Nessuna squadra ha subito in trasferta più gol dell’, siamo già a 20 in 9 partite.il Bologna ha fatto altrettanto male, curiosamente incassandone 6 in una sola volta, proprio contro l’a San Siro, dove invece ladifesa di Inzaghi viaggia a media ...