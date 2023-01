Inter | dubbio Calhanoglu-Barella per la Coppa Italia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Domani l’scenderà in campo incontro il Parma e Inzaghi dovrà fare a meno del centrocampo titolare Domani l’scenderà in campo incontro il Parma e Inzaghi dovrà fare a meno del centrocampo titolare. Brozovic squalificato, Cahlanoglu eusciti affaticati dalla partita di Monza. Per tutti e tre potrebbe essere un turno di riposo e inInzaghi si affiderà con ogni probabilità ad Asllani, Gagliardini e poi Mkhitaryan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E questo condiziona senzaanche le scelte di Inzaghi e quelle della società per il futuro. ... Il passo indietro è stato netto a Monza e, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', l'resta ... Le due facce di Inter-Napoli: campionato riaperto e il primo dubbio sulla capolista Giornata molto importante per il prosieguo del campionato, con verdetti che hanno sorpreso e stravolto gli equilibri che si erano creati prima della sosta. Inter e Milan inciampano facendosi acciuffar ...Sono giorni di riflessioni importanti per Simone Inzaghi sulla sua Inter. Il pareggio col Monza ha tolto certezze improvvisamente alla squadra dopo la grande prova col Napoli, complicando di nuovo i p ...