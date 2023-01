Inter | calvario senza fine | nuovo stop per Lukaku

(Di lunedì 9 gennaio 2023)allarme in casa. Dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 in trasferta con il Monza alla 17esima giornata, Simone Inzaghi incassa un altro brutto colpo. Come riportato da Sportmediaset, infatti, il centravanti dell’, Romelu, avrebbe subito uninfortunio. Per lui si tratta dell’ennesimo acciacco di questa funesta stagione, ma dalle prime notizie che filtrano, il guaio non sembrerebbe troppo serio. Sicuramente, però, la questione andrà monitorata con grande attenzione, in quanto, Big Rom era ancora nel pieno del percorso di recupero dai precedenti infortuni., le ultime news sull’infortunio diSecondo le ultime voci circa le sue condizioni, il centravanti ex Chelsea sarebbe stato costretto ad alzare bandiera bianca a seguito di ...

Tutto Napoli

In particolare, il posticipo serale- Napoli è stato un veroper moltissimi utenti, che sui social hanno lamentato disservizi e, in alcuni casi, la totale impossibilità di seguire il ...Il lungodi Hans Nicolussi Caviglia Tornato alla base, Hans comincia il lungo periodo di ... convocandolo per la finale di Coppa Italia contro l'. La rinascita col Sudtirol e l'approdo ... Inter, non termina il calvario di Lukaku: altro infortunio, salterà la prossima gara Un problema già accusato in occasione della gara contro il Napoli e che lo costringerà a dare forfait per la gara di Coppa Italia in programma domani ...Non mancheranno di certo le polemiche per un finale incandescente a Firenze tra Fiorentina e Sassuolo. Rigore assegnato poco prima del 90' per la viola per un tocco di mano di Ruan in area dopo un tir ...