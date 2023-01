Inter | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo la prima edizione della stagione 2021/2022, anche quest’anno è tornata latargata 11contro11 relativa alle diverse squadre di Serie A. In questo appuntamento parleremo dunque deldell’e delle prospettive future in ottica. Dopo aver perso lo scudetto lo scorso anno, la squadra nerazzurra ha cercato, in questo primo scorcio stagionale, di rimanere a ridosso delle posizioni che contano. Dopo un mercato estivo ricco di colpi importanti (Mkhitaryan, Onana e Lukaku) su tutti, i soldi nelle casse del club non sono tanti. Simone Inzaghi sta provando a gestire al meglio la rosa che la società ha allestito ma, per ora, i risultati tardano ad arrivare. I 10 punti di distacco dal Napoli sono tanti, forse troppi, per poter pensare di tornare a vincere in Serie A. Tanti sono stati i ...