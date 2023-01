Inter | brutte notizie | si fermano per infortunio Lukaku e Handanovic

Sky Sport

notizie per Simone Inzaghi e per l'. Si ferma ancora . L'attaccante belga, infatti, ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d'oca del ginocchio sinistro e salterà ...... Cesena 30/07/2022 - amichevole /- Lione / foto Image Sport nella foto: Romelu Lukakunotizie in casaper quanto riguarda le condizioni di Romelu Lukaku . L'attaccante belga - che ... Inter, infiammazione al ginocchio per Lukaku: salta il Parma Brutte notizie per Simone Inzaghi, si fermano Lukaku e Handanovic. L'attaccante belga ha una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro, che lo costringerà a dare forfait ...Brutte notizie in casa Inter, Romelu Lukaku si ferma di nuovo, stavolta per un’ infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro ...