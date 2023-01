Inter beffata sul mercato | l’obiettivo di Ausilio vola in Premier League!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nulla da fare per l’: il giocatore, da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra, è diretto in Inghilterra per firmare con il suo nuovo club. Secondo quanto riportato da TyC Sports, Carlos Alcaraz, centrocampista argentino classe 2002, lascerà il Racing Avellaneda per accasarsi al Southampton per 15 milioni di euro.CalcioAlcaraz Calcio, sfuma Alcaraz: va al Southampton Le due società hanno chiuso l’affare nel giro di pochi giorni e il calciatore ha lasciato questa mattina il centro sportivo della società argentina per dirigersi in aeroporto. Una volta effettuate le visite mediche di rito, Alcaraz firmerà un contratto di 5 anni, con scadenza fissata, quindi, per giugno 2027 Il DS nerazzurro Pierolo teneva nel mirino da ...