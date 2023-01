Intec Service SG Volley il big match è tuo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon si poteva sperare in un epilogo migliore in questo attesissimo big-contro ilNapoli. Una vittoria più che meritata, sudata e desiderata, conquistata in trasferta contro l’altra compagine che, fino a sabato scorso, aveva vinto tutte le gare disputate. Una prestazione di carattere ed una vera e propria prova di forza per le diavole rosse sangiorgesi, che, con questa vittoria hanno conquistato la vetta solitaria della classifica del campionato di serie C femminile oltre a guadagnarsi il diritto di disputare la semifinale della Final Four di Coppa Campania tra le mura amiche del Palasport di San Giorgio del Sannio sabato prossimo, 13 gennaio, alle pre 18.00. Grinta, determinazione e complicità, questi gli elementi principali che hanno consentito alla compagine sangiorgese di avere la meglio sulle atlete ...

