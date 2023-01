(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Scende ancora il numero dei casi di sindromi simil-li in Italia. Dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio(52esima settimana), “l’incidenza è pari a 12,2 casi per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente). Sono circa 719mila i contagi registrati, per un totale di circa 6.850.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. Lo riporta il bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati relativi alla 52esima settimana (26 dicembre 2022 – 1 gennaio). La settimana precedente erano 809mila i contagi. In calo l’incidenza “in tutte le fasce di età, tranne che negli anziani in cui si osserva un lieve aumento. Risultano comunque piùi bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 34,6 casi per mille assistiti (42,2 nella settimana ...

Adnkronos

Casi ancora in calo: in ultima settimana 719mila contagiati, erano 809mila la settimana precedente Scende ancora il numero dei casi di sindromi simil - influenzali in Italia. Dal 26 dicembre 2022 al 1 ...Colpita dall'' (che le sta causando anche vomito e nausea) la popolare cantante e sorella dell'ex gieffina, Ginevra, ha specificato: " Non sono incinta . Godete a questa cosa ... Influenza australiana 2023, Iss: a oggi colpiti 6,8 mln di italiani (Adnkronos) – Scende ancora il numero dei casi di sindromi simil-influenzali in Italia. Dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 (52esima settimana), “l’incidenza è pari a 12,2 casi per mille assistiti ...Casi ancora in calo: nell'ultima settimana sono stati 719mila i contagiati: erano 809mila la settimana precedente The post Influenza australiana, Iss “Colpiti 6,8 milioni di italiani” appeared first o ...