Infermiere soccorre automobilista | Alex Tursi investito e ucciso sulla Roma-Civitavecchia |  aveva 44 anni

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non ci ha pensato due volte e quando ha visto l’incidente, quel maxi tamponamento, è sceso dalla sua auto e senza neppure avere il tempo di mettere il giubbotto catarifrangente ha cercato di aiutare. Ma invano. Perché lui,, un operatore sanitario di 44 anni, sabato sera ha perso la vita: è stato travolto esull’autostrada A12. E ora spetterà agli agenti di Polizia Stradale di Cerveteri-Ladispoli fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale. Tragedia a, rider travolto e: alla guida dell’auto un 22enne drogato L’incidente in cui ha perso la vitaStando a una prima ricostruzione, pare che, ...

L'intervento è stato effettuato nella zona di Colfiorito, per prestare soccorso ad uomo che si era ferito ad un piede con una motosega ...Non ci ha pensato due volte e quando ha visto l'incidente, quel maxi tamponamento, è sceso dalla sua auto e senza neppure avere il tempo di mettere il giubbotto catarifrangente ha cercato di aiutare.