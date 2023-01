Indy Autonomous Challenge - Nuova vittoria per il Politecnico di Milano

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 9 gennaio 2023)per il team diracing deldi. La squadra dell'ateneo meneghino, guidata dal professore Sergio Savaresi, si è aggiudicata anche quest'anno la competizione tra monoposto robot andata in scena l'8 gennaio nell'ovale di Las Vegas. Per la squadra PoliMOVe si tratta non solo della secondaconsecutiva, ma anche, se non soprattutto, di un nuovo passo avanti nello sviluppo di veicoli da competizione a guida completamente autonoma. Nuovo record. La monoposto italiana, la Dallara AV-21, ha anche segnato il nuovo record di velocità massima, sfiorando i 290 chilometri orari sul Las Vegas Motor Speedway. Alla competizione hanno partecipato complessivamente nove squadre e 17 atenei di sei Paesi, tra cui anche l'Università di Modena e Reggio Emila ...