Indy Autonomous Challenge - Corse senza pilota | nuova vittoria per il Politecnico di Milano

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 9 gennaio 2023)per il team diracing deldi. La squadra dell'ateneo meneghino, guidata dal professore Sergio Savaresi, si è aggiudicata anche quest'anno la competizione tra monoposto robot andata in scena l'8 gennaio nell'ovale di Las Vegas (e presto in arrivo anche a Monza). Per la squadra PoliMOVe si tratta non solo della secondaconsecutiva, ma anche, se non soprattutto, di un nuovo passo avanti nello sviluppo di veicoli da competizione a guida completamente autonoma. Nuovo record. La monoposto italiana, la Dallara AV-21, ha anche centrato il nuovo record di velocità massima, sfiorando i 290 chilometri orari sul circuito Las Vegas Motor Speedway. Alla competizione hanno partecipato complessivamente nove squadre e 17 atenei di sei Paesi, tra cui ...