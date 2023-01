Orizzonte Scuola

...variante La crescita di Gryphon nel Regno Unito sta portando gli esperti a dare nuove... E in Italia L'ultimaper il nostro paese mostrava ancora un'incidenza molto bassa, ferma ...All'interno del riquadro relativo alladi interesse, è presente la guida operativa con leper la compilazione e l'invio della domanda. Bando 2022 " Comma 389 (Scuole ogni ... Indicazioni Rilevazione Dati Generali e scadenze AT 31 gennaio 2023. Scarica circolare per ricordare gli obblighi di trasparenza Continua a crescere l'impatto della variante XBB.1.5 (soprannominata Kraken) in Usa. Secondo l'ultima rilevazione dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ...L’esecutivo non cambia decisione sulla rimozione degli sconti sulle accise. Ma il quadro potrebbe cambiare con una media dei prezzi oltre i 2 euro a litro ...