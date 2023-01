Corriere dello Sport

PITTSBURGH (Stati Uniti) - Il football americano offre spesso momenti epocali di sport, ma nel weekend scorso i giocatori dellahanno fornito un pessimo esempio. I giocatori dei Pittsburgh Steelers hanno festeggiato contro i Cleveland Browns la meta del loro compagno Alex Highsmith in maniera quanto meno discutibile , ...Sono i titoli della penultima domenica di stagione regolare, la giornata si completerà con il succulento Monday Night Cincinnati - Buffalo. Tampa Bay - Carolina 30 - 24Brady. A 45 ... Incredibile in NFL: festeggiano una meta simulando un arresto cardiaco dopo il caso Hamlin! Tifosi scioccati Non potevamo chiedere di più, quello di cui siamo appena stati testimoni è un riassunto perfetto dell’unicità di questo sport: abbiamo assistito a puro e semplice caos, partiamo. Certe cose, ...Nell’ultima giornata della stagione regolare disastro Green Bay: perde in casa ed è fuori. Philadelphia si prende la prima testa di serie in Nfc, Buffalo spazza via New England ...