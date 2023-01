Tiscali Notizie

Un attacco "vandalo e fascista" contro le istituzioni democratiche, aveva detto il presidente del, Luiz Inacio Lula da Silva, visibilmente alterato, assicurando che i "terroristi" saranno "...Inoltre - ha aggiunto - ripudio le accuse, senza prove, che l'attuale capo dell'Esecutivo delmi ha attribuito'.Schlein, per dare addosso a Meloni si attacca alIntanto ... Incredibile in Brasile, mentre i sostenitori di Bolsonaro assaltano il Congresso e poliziotti si fanno un selfie Il tweet di Giorgia Meloni per condannare l'assalto delle sedi istituzionali in Brasile da parte di un gruppo di sostenitori dell'ex ...È una situazione di calma apparente quella che si respira a Brasilia, dopo che la polizia ha sgomberato, in serata, il Congresso, la Corte ...