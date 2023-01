Incontro tra Meloni e Von der Leyen a Palazzo Chigi | si è parlato del Pnrr 

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - È durato circa un'ora e un quarto l'tra il presidente del Consiglio, Giorgiae il presidente della Commissione europea, Ursula von der. Era presente anche il ministro per gli Affari Ue, Raffaele Fitto. Al termine una nota diffusa daha sottolineato che si è trattato di un'ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all'economia e alla migrazione. In tema di ripresa economica è stato riaffermato l'impegno del governo italiano sul Pnrr. Durante l'è stata condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. è stata inoltre espressa ...

RaiNews

2023 - 01 - 09 17:56:40 Mosca pianifica uni commissari dei diritti umani per la Russia e l'Ucraina La commissaria russa per i diritti umani Tatiana Moskalkova ha dichiarato di aver ...L'di questo lunedì con Ursula von der Leyen a palazzo Chigi mostra quanto Meloni stia ... Anzi:i punti sui quali destra moderata ed estrema vanno già d'accordo, e in aula votano insieme, c'... Meloni incontra von der Leyen: "Riaffermato l'impegno italiano sul Pnrr" - Nell'incontro con la Presidente von der Leyen è stata "condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile" - Nell'incontro con la Presidente von der Leyen è stata "condivisa la condanna Niente organico aggiuntivo quest'anno: i progetti del Pnrr si possono gestire senza docenti e Ata ulteriori. E loro si fanno sentire, perché non comprendono il diniego: con un appello pubblico chiedon ...Terminato l'incontro al quale ha partecipato anche il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. L'Italia chiede una rimodulazione dei fondi ...