Incontro Meloni-von der Leyen | la presidente del Consiglio conferma l’impegno dell’Italia sul Pnrr

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo la partecipazione alla presentazione del libro di discorsi di David Sassoli, a Roma, ladella Commissione europea è stata ricevuta a Palazzo Chigi da Giorgia. Nel colloquio con il capo dell’esecutivo italiano, Ursula von dersi è confrontata su questioni relative al, al programma RePowerEU e all’immigrazione. L’è durato circa un’ora e un quarto. Nella nota conclusiva diramata dalla presidenza del, si legge della presenza al tavolo anche del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. «L’odierno ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione deleuropeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione», ...