Incidenti stradali | è strage a Napoli e provincia | morti due 21enni in una notte

RomaToday

Quello di San Donà di Piave è soltanto l'ultimo di una serie di gravissimiavvenuti nel fine settimana in varie regioni, dall' Emilia Romagna alla Puglia , dal Lazio alla Campania .Cadute, ustioni, scosse e avvelenamenti accidentali causano ogni anno in Italia più vittime degli. I risultati di un'indagine tra i piemontesi rivela che ignorano molti dei ... Incidente sull'A12, tamponamento tra 6 auto: un morto e sei feriti Ricostruita, intanto, la dinamica del sinistro lungo la statale 189: due le utilitarie che percorrevano la strada, una dietro l'altra, e hanno sbattuto contro due mucche, scappate da un recinto privat ...Secondo le ricostruzioni, una moto Honda Transalp è sbandata per cause da accertare e la donna, residente nel comune, ha riportato traumi importanti assieme all'uomo che guidava. L'incidente è avvenut ...