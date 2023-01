Incidenti - In aumento sinistri e vittime

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il 2022 ha visto undeglilungo le strade italiane. In particolare, secondo i dati forniti dalla Polizia stradale, il numero deiè aumentato del 7,1%, dai 65.852 del 2021 a 70.554. Inoltre, glimortali sono cresciuti del 7,8% a 1.362 e ledell'11,1% a 1.489, mentre icon lesioni sono saliti dell'8,4% (28.914) e i feriti del 10,6% (42.300). Il quadro è dunque drammatico, ma non manca uno spunto positivo. Rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, i dati risultano tutti i forte calo: -8,3% permortali e, -9,2% percon lesioni e -13,2% per le persone ferite. L'attività della polizia. La Stradale ha fornito ulteriori dati sulle sue attività di polizia ...

Sky Tg24

