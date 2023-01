Incidente sulla Pontina | perde il controllo del furgone e finisce fuori strada | grave 60enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ancora un terribile. Qui un uomo di 60 anni per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso ildelandando a finiree schiantandosi contro una recinzione. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale mentre i sanitari del 118 hanno condotto l’uomo all’ospedale Goretti di Latina. Presente anche l’elisoccorso ma non c’è stata, fortunatamente, la necessità di utilizzarlo. La dinamica dell’Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di unautonomo, non sono, infatti, rimate coinvolte altre vetture. Il sinistro è avvenutae precisamente in via Paganini, al chilometro 69,2. Qui l’uomo, ...