Incidente contro il guardrail in tangenziale | auto distrutta | il conducente ferito portato in ospedale

(Di lunedì 9 gennaio 2023)choc ieri sera, poco prima delle 21, lungo la246 , all'altezza dell'uscita per il centro di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza : un'è finitala cuspide del ...

Virgilio Notizie

... all'altezza dell'uscita per il centro di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza : un'auto è finitala cuspide del guardrail e il conducente è rimasto ferito.nel veneziano, l'...Venezia, auto con 5 giovani si schiantail guard rail: 2 morti Terribilein provincia di Venezia . Un'auto con a bordo 5 ragazzi si è schiantataun guard rail in una strada ... Incidente San Donà di Piave, tragico schianto contro il guard rail: morti due ventenni, altri tre feriti Altro tragico incidente stradale. Domenica 9 gennaio 2023, poco dopo le 21, due giovani del Sandonatese, un ragazzo e una ragazza di 23 e 21 anni a bordo di una Seat Ibiza, hanno perso la vita a causa ...VENEZIA - Due giovani sono morti ed altri tre sono rimasti feriti stasera nello schianto dell'auto su cui viaggiavano contro il guard-rail di una strada arginale, nei pressi di San Donà di Piave (Vene ...