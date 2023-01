Incentivi 2023 - Ripartono le prenotazioni | è già corsa per le endotermiche GUIDA

(Di lunedì 9 gennaio 2023) confermata per le 10 del mattino del 10 gennaio l'apertura delledegliall'acquisto di auto con emissioni di anidride carbonica fino a 135 g/km. Da domani, dunque, potranno essere inseriti non solo i nuovi ordini, ma anche quelli firmati a partire dal 2 gennaio scorso, visto che l'operazione "" vale per gli acquisti effettuati tra l'1 gennaio e il 31 dicembre(salvo esaurimento anticipato dei fondi stanziati). Rispetto all'anno scorso non è cambiata l'architettura del provvedimento, ma le novità non sono poche. Ecco nel dettaglio cosa bisogna sapere per affrontare consapevolmente l'acquisto. Contributi da 2 a 5 mila euro. Come l'anno scorso, il bonus statale aumenta al diminuire dell'anidride carbonica emessa dalla vettura e in presenza di una vecchia auto da ...

Ecoincentivi auto al via, bonus disponibili dal 10 gennaio: sconti e condizioni Al via a partire dalle ore 10:00 di martedì 10 gennaio gliper acquistare auto e motocicli a zero o ...Dal al : anno nuovo, vecchi. Ma non tutti sono stati confermati e quelli rimasti hanno subito modifiche significative. Il Superbonus ad esempio scende al 90%: per i condomini resta al 110% solo per chi ha presentato la ... Incentivi auto 2023: come funzionano e come ottenerli Dal 10 gennaio 2023, partono gli ecoincentivi auto: per finanziare i bonus, è stato stanziato un fondo da 630 milioni di euro.