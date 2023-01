Incendio nel salotto | anziano morto intossicato

IL GIORNO

Un uomo di 87 anni è morto per intossicazione da fumi a causa di unnella sua abitazione in via XXVII Aprile,quartiere di Iolo, a Prato. Il fumo inalato secondo le prime ricostruzioni gli è stato fatale. L'allarme è scattato alle 18.45 quando la badante ...Unè divampatopomeriggio di oggi, 9 Gennaio 2023 Viale Angelo Vasta 33 a Catania, zona Cannizzaro. Sul posto stanno operando la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, ... Milano, incendio in un palazzo abbandonato: 40 clochard evacuati Un uomo di 87 anni è morto per intossicazione da fumi a causa di un incendio nella sua abitazione in via XXVII Aprile, nel quartiere di Iolo, a ...Un incendio divampato in un appartamento di Viale angelo Vasta, a Catania, nella zona dell’Ospedale Cannizzaro. E’ qui che i ...