Incendio Catania | in fiamme una palazzina | un morto

CATANIA – Quello che si temeva, alla fine è realtà: c'è una vittima nell'incendio divampato nel pomeriggio in una palazzina in viale Angelo Vasta a Catania. Nell'appartamento, distrutto dal rogo, è stato trovato un corpo carbonizzato. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.