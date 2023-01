In Usa nasce Jic | alleanza di 5 Broadcasters per rilevazioni audience cross-piattaforma

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Fox, NbcUniversal, Paramount, TelevisaUnivision e Warner Bros. Discovery hanno deciso di costituire un Jic per certificare più tecnologie di certificazione dell’televisiva che siano adeguate alle innovazioni tecnologiche che stanno cambiando il settore. Perché si tratta di una vera e propria rivoluzione: negli Stati Uniti non è mai esistita una società come Auditel, ovvero un Joint Industry Committee, che fornisce i dati ufficiali degli ascolti (modello ampiamente adottato in Europa e promosso dall’Agcom, in cui sono rappresentate tutte le componenti del mercato dell’advertising) ma Nielsen è stata di fatto la currency – cioè il misuratore ufficiale della TV e delle transazioni pubblicitarie per oltre 40 anni. Dopo alcuni errori nellesfociati con la perdita da parte di Nielsen dell’accreditamento del Media Rating ...